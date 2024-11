“Le secteur touristique a atteint des chiffres records en 2024 et le nombre de visiteurs devra dépasser les 10 millions de touristes avant la fin de l’année”, a déclaré mercredi le ministre du tourisme et de l’artisanat, Soufiane Tekaya à l’agence TAP.

S’exprimant lors de la deuxième édition du concours international de cuisine organisé par l’Agence de formation aux métiers du tourisme à l’Institut de formation touristique de Hammamet, le ministre a souligné que la formation touristique dans ses divers domaines constitue un pilier fondamental pour atteindre une qualité globale dans le tourisme tunisien.

“Vu la demande croissante en main-d’œuvre spécialisée dans le secteur touristique, la formation demeure un atout pour les jeunes qui désirent renforcer leurs compétences et accéder au marché de l’emploi”, a-t-il ajouté.

Selon le ministre, l’Institut de formation touristique de Hammamet deviendra un centre africain et méditerranéen de formation touristique ce qui transformera la Tunisie en un pôle de formation capable de fournir au marché des compétences spécialisées.

Il a également indiqué que le ministère du tourisme prépare un nouveau plan de commtununication basé sur les technologies modernes afin de valoriser la richesse de la destination Tunisie.

“Ce plan prévoit aussi d’intégrer les jeunes Tunisiens, notamment des sportifs, des artistes et des créateurs, dans les efforts de promotion”, a fait savoir Tekaya rappelant que la semaine prochaine verra l’organisation du premier Salon du tourisme saharien à Tozeur et que les efforts de valorisation des ressources touristiques des régions comme Gafsa et Gabès se poursuivent.

Dans ce contexte, le ministre a indiqué qu’une première compétition pour la production de contenu promotionnel des régions tunisiennes, intitulée “Tounes Lik” a été lancée afin d’encourager les jeunes à contribuer activement à la promotion de l’image moderne et attrayante de la Tunisie.

Tekaya a estimé que la réalisation d’une qualité globale dans le secteur touristique nécessite, outre les efforts de l’État, de la société civile et des autorités locales et régionales, la sensibilisation et la participation des citoyens pour contribuer à l’effort national de développement et de promotion d’une nouvelle image de stabilité et d’ouverture de la Tunisie.

Il a, en outre, précisé que des travaux sont en cours pour établir des normes et classifier les unités hôtelières. “Les prochains jours verront la présentation de cette approche ainsi que de la stratégie de communication touristique à l’horizon 2035, qui repose sur le renforcement des infrastructures touristiques et l’amélioration de l’environnement d’investissement dans plusieurs régions, tout en se concentrant sur l’amélioration des services touristiques à tous les niveaux”, a-t-il ajouté.

De son côté, Ahmed Jemal, directeur général de l’Agence de formation aux métiers du tourisme, a indiqué que la deuxième édition du concours international de cuisine fait suite à une première édition organisée en France. Ce concours vise à renforcer les compétences des jeunes en formation à l’Institut de Hammamet en leur offrant l’opportunité d’échanger avec leurs homologues de France, d’Italie, d’Algérie et du Maroc, et de collaborer sur des projets communs.

Il a expliqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre l’agence, la région Île-de-France et l’Institut supérieur de formation touristique de Paris. Ce partenariat sera renforcé par des projets de formation technique et pédagogique en faveur des formateurs, aboutissant à une double certification, notamment lorsque l’institut deviendra un centre africain et méditerranéen de formation touristique.

Pour sa part, Basma Dorgham, directrice de l’Institut de formation touristique de Hammamet, a souligné que le concours, organisé sous le slogan “Les stagiaires d’aujourd’hui, les professionnels de demain”, est une manifestation purement pédagogique. Son objectif est de favoriser l’échange de connaissances et de techniques entre les stagiaires tunisiens et ceux des pays participants, afin de valoriser le patrimoine culinaire tunisien et la diversité de ses plats dans le but de promouvoir la gastronomie tunisienne comme une destination touristique à part entière.