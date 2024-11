Le stockage de l’huile d’olive dans les entrepôts de l’Office nationale d’huile (ONH), pour la saison 2024/2025, peut durer un mois ou plus, moyennant un coût mensuel estimé à 6,400 dinars/ tonne (hors TVA), indique, mercredi, l’ONH.

Il a ajouté que la quantité minimale à stocker a été fixée à 5 tonnes, précisant que la réception des quantités d’huile d’olive se fera, dans les centres régionaux de l’office à Cité Ezzouhour (Tunis), Sousse, Kairouan, Sfax et Zarzis, du lundi au vendredi, durant les horaires administratifs (de 8h00 jusqu’au 15h00).

L’huile d’olive doit être placée dans des contenants adaptés au transport et au stockage des huiles alimentaires (inox…), appelant à ne pas nettoyer ces contenants en utilisant des détergents (Javel…), recommande l’ONH.

Le stockage de l’huile d’olive provenant de l’agriculteur ou du producteur se fera selon sa variété (extra vierge, vierge, vierge courante, vierge lampante …), qui sera identifiée tout en se référant aux résultats des analyses réalisées dans les laboratoires de l’Office.

A la fin de la période de stockage, l’ONH procédera à la remise des quantités d’huile de la même variété reçue au départ, à l’agriculteur et au producteur concernés, conformément aux critères adoptés par le Conseil Oléicole International.

Il convient de noter que l’ONH avait annoncé, le 9 novembre 2024, la mise à disposition des professionnels, de ses centres régionaux de stockage. Il avait annoncé le lancement d’un programme de financement du stockage de l’huile d’olive auprès des producteurs et la prorogation de trois mois du délai de remboursement des crédits saisonniers accordés aux agriculteurs et aux propriétaires des huileries. L’objectif est de garantir la réussite de la campagne de récolte, de transformation et de commercialisation des olives.