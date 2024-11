Une mission économique intitulée «Journées d’investissement et de partenariat tuniso-italiennes» se tient du 26 au 28 novembre courant à Tunis, au profit d’une vingtaine d’entreprises italiennes, en présence de toutes les parties prenantes publiques et privées de l’écosystème de la filière automobile.

Le coup d’envoi de cette action organisée par l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia), en collaboration avec l’Union Industrielle et la Chambre de Commerce de Turin, a été lancée le 26 novembre, par l’organisation d’un forum économique portant sur les défis et les perspectives de l’industrie automobile de la Tunisie. Deux panels se sont tenus lors de cette rencontre, le premier a traité du thème de l’écosystème automobile en Tunisie avec l’intervention des représentants de FIPA-Tunisia, de la Tunisian Automotive Association, de la Chambre Tuniso Italienne de Commerce et d’Industrie et du Ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie. Il a permis de présenter le climat d’affaires et les opportunités d’investissement, l’état des lieux et les perspectives de développement du secteur automobile ainsi que le pacte pour la compétitivité de ce secteur.

Le deuxième panel a mis l’accent sur l’importance des centres d’appui et des clusters pour la compétitivité du secteur automobile notamment les avancées technologiques, l’Industrie 4.0 et la digitalisation des processus de production, en présence des représentants du centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME), du Cluster Mécatronique et du cluster Electronica.

Deux interventions d’équipementiers italiens implantés en Tunisie viennent témoigner par leurs expériences de l’environnement des affaires en Tunisie. Il s’agit de la société Sage Tunisie et la société Fracama Tunisie.

La deuxième journée de la visite de la délégation italienne en Tunisie (27 novembre) était une occasion pour rencontrer des entreprises et des institutions tunisiennes à travers plus de 90 rencontres d’affaires B2B, visant à explorer les opportunités d’investissement, de partenariat et d’échange technologique dans divers secteurs stratégiques, dans l’objectif de renforcer les liens économiques et commerciaux entre la Tunisie et l’Italie.

La troisième journée sera consacrée à des visites de terrain en vue de présenter les potentialités des sociétés de la filière automobile en Tunisie et les débouchés dans ce secteur qui offre des avantages de compétitivité et des opportunités d’investissement dans plusieurs créneaux.

Rappelons que cette mission entrepreneuriale s’inscrit dans la continuité de la journée économique « Tunisie : une porte vers l’Afrique » organisée par l’Union Industrielle Unione Industriali Torino et la Chambre de Commerce de Turin Camera di commercio di Torino, en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Rome et par le bureau de FIPA-Tunisia à Milan le 18 septembre 2024 à Turin (Italie).

Notons que le secteur de l’industrie des composants automobiles en Tunisie est considéré comme un secteur stratégique pour le pays avec le nombre important d’entreprises dont la majorité sont totalement exportatrices et génère près de 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’exportation, soit plus de 16% des exportations du pays et emploie près de 100 000 personnes.