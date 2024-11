Neuf communes tunisiennes bénéficieront prochainement du programme “Action climatique inclusive dans les communes tunisiennes”(ACICT), lancé mercredi à Tunis, sur une période de cinq ans.

Financé par un don accordé par la coopération canadienne à hauteur de 11,5 millions de dollars canadiens, ce programme qui se poursuivra jusqu’à février 2029, est destiné à neuf communautés tunisiennes, représentatives des écosystèmes diversifiés de la Tunisie (du Nord, du Centre et du Sud).

Les communautés pilotes qui seront sélectionnées, sont appelées à identifier des idées et des projets permettant de résoudre des problématiques dues au changement climatique (érosion côtière, inondation, sécheresse et perte de la biodiversité), a indiqué Hamda Aloui, ingénieur en chef au sein du ministère de l’Environnement, chargé de la coordination au niveau national de ce nouveau programme de coopération tuniso-canadienne.

“Nous sommes, actuellement, en phase de présélection parmi 68 candidatures ayant postulé aux appels à manifestation d’intérêt qui ont été déjà lancés, pour bénéficier de ce programme”.

A cet effet, un comité de pilotage a été constitué pour la sélection des communes, suivant des critères pour assurer l’équilibre entre régions et aussi en matière de choix de projets (élévation de niveau de mer, la sécheresse, l’eau, l’inondation et les différents aléas climatiques).

Les projets recherchés devront répondre aux objectifs du programme ACICT, en matière d‘appui au renforcement de l’adaptation et de la résilience climatiques, en favorisant une approche d’équité et d’inclusion pour les femmes, les jeunes et les populations vulnérables, telles que les femmes rurales agricultrices.

Intervenant à la rencontre de lancement du programme, le ministre de l’Environnement, Habib Abid a précisé que les départements de l’Environnement et de l’Intérieur, partenaires dans ce projet, ainsi que des experts tunisiens, accompagneront ces communes pour qu’elles puissent exécuter leurs idées de projets.

D’après lui, ce programme permet l’échange des expériences entre les municipalités de Montréal et celles de Tunisie, notamment en matière de tri à la source des déchets domestiques, et de transformation des déchets en engrais organiques…

Neila Akrimi, directrice générale du Centre International de Développement pour la Gouvernance Locale Innovante (CILG), a fait savoir que la Tunisie est le seul pays dans la région de l’Afrique du Nord et Moyen-Orient qui a été éle parmi plus de 100 pays candidats pour bénéficier de financement du projet ACICT.

“Les municipalités tunisiennes gagneraient à s’inspirer de l’expertise et du savoir-faire des communes canadiennes, dont les politiques de protection de l’environnement sont appliquées au niveau municipal et local, à travers des projets conquêts et clairs”, a souligné la responsable.

Le projet ACICT est conçu et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités (FMC) et le Centre international de développement pour la gouvernance locale innovante (CILG), en partenariat avec les ministères de l’Intérieur et de de l’Environnement, et en collaboration avec la Fédération nationale des communes tunisiennes (FNCT).