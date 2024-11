La dernière étude de Kaspersky met en lumière l’inquiétude croissante des entreprises face à l’usage de l’intelligence artificielle (IA) dans les cyberattaques. En France, 78 % des entreprises interrogées ont signalé une augmentation des incidents informatiques sur l’année écoulée, et 52 % attribuent une partie de ces attaques à des technologies basées sur l’IA.

L’enquête révèle que 90 % des professionnels estiment crucial d’avoir des équipes informatiques compétentes et de suivre des formations régulières pour contrer ces menaces sophistiquées. Malgré cette prise de conscience, 62 % des entreprises n’investissent pas suffisamment dans la formation, 56 % manquent d’expertise externe, et 48 % n’ont pas un personnel IT suffisant ou qualifié.

Oleg Gorobets, expert chez Kaspersky, souligne que, bien que l’IA puisse améliorer les capacités des cybercriminels, le véritable problème réside dans leur organisation et leur capacité à exploiter les failles existantes. Il recommande une cybersécurité renforcée, incluant des solutions multicouches, des systèmes XDR (Extended Detection and Response) et une formation continue des employés.

En conclusion, l’étude souligne l’importance pour les entreprises de s’adapter aux nouvelles menaces, en renforçant leurs infrastructures critiques et en adoptant des approches globales et proactives.

(D’après communiqué)