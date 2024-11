Le ministère de la Santé a appelé mercredi les personnes atteintes de malades chroniques, les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants atteints de maladies chroniques à se faire vacciner contre la grippe saisonnière.

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le ministère rappelle la nécessité de la vaccination surtout avec la prévalence du virus de la grippe saisonnière (H3N2) depuis le début du mois de novembre courant précisant que ce virus est inclus dans la composition du vaccin disponible actuellement.

Le ministère de la Santé a souligné qu’en suivant un certain nombre de mesures simples, il est possible d’éviter les infections et de passer un hiver sain et sûr, rappelant à cet égard la nécessité de se laver les mains régulièrement et d’utiliser des mouchoirs en papier en cas de toux ou d’éternuement, ainsi que d’aérer la maison tous les jours.

Le ministère de la santé a également insisté sur la nécessité de consulter un médecin en cas d’essoufflement ou de température élevée persistante, et de protéger les nourrissons en évitant de les exposer à des infections et de les embrasser pas sur la bouche ou le nez.