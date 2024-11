La carte de débit virtuelle E-pay est une carte Nationale conçue pour vous offrir une expérience de paiement en ligne fluide et sécurisée. Entièrement virtuelle, elle vous permet d’effectuer vos achats sur Internet, et de vous inscrire sur ATB PAY, ce qui vous permet de payer chez les commerçants acceptant le paiement mobile, de transférer de l’argent de Wallet à Wallet et de retirer de l’argent aux GABs.

Avantages de la Carte Virtuelle : – 100% Virtuelle : Pas de carte physique, donc aucun risque de perte. Bénéficiez de la flexibilité de la carte faite pour toutes vos transactions digitales.

– Utilisation Optimale : Idéale pour les achats en ligne et accessible via ATBNET. Valable pour l’inscription à notre solution de Mobile Payment ATB PAY.

– Création instantanée : Disponible pour les clients actuels et les nouveaux clients, cette carte est mise à votre disposition le jour même de votre demande à condition que vous soyez déjà abonnés au service ATB NET.

Fonctionnalités Clés :

– Sécurité Renforcée : Chaque carte virtuelle possède un numéro de carte, une date d’expiration et un code CVV2 qui est envoyé par SMS lors de la création pour garantir une sécurité accrue.

– Contrôle du plafond : La carte fonctionne à concurrence du solde de votre compte, avec un plafond mensuel de 2 000 DT.

– Assurance Contre la Fraude : Bénéficiez d’une protection contre les fraudes, avec un plafond garanti pour vos transactions. Parcours d’obtention de la Carte E-pay

1. Demande en Agence : Rendez-vous dans votre agence ATB et signez le contrat porteur pour initier la demande.

S’assurer auprès de l’agence que vous êtes abonné aux service ATBNET.

2.Validation Rapide : Votre demande sera saisie par votre chargé de clientèle et validée par le Directeur d’Agence, activant ainsi votre carte.

3. Accès Instantané : Une fois validée, vous pourrez consulter le numéro de votre carte et sa date de validité dans votre espace ATB NET

4. Code CVV2 : Recevez votre code CVV2 par SMS immédiatement après l’activation.

Utilisations Pratiques

La carte virtuelle ATB est parfaite pour :

– Achats en ligne : Faites vos courses en toute sécurité sur vos sites préférés.

– ATB PAY : Inscrivez-vous et accédez à votre Wallet sur ATB PAY en quelques clics.

– Alimentation de votre Wallet : alimentez votre Wallet ATB PAY avec votre carte E-pay et profitez d’une solution de paiement mobile rapide et sécurisée.

Optez pour la carte de débit virtuelle E-pay de l’ATB et découvrez une nouvelle manière de gérer vos paiements en ligne en toute simplicité et sécurité !