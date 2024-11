Le président exécutif de la Banque saoudienne d’Import-Export (Saudi EXIM Bank), Saad El-Khaleb, a exprimé la volonté de son institution de continuer à soutenir et à coopérer avec la Tunisie en mobilisant des financements pour les opérations commerciales, outre les garanties accordées par cet établissement aux investisseurs saoudiens pour investir directement à l’étranger.

El-Khaleb, qui a assisté à la réunion entre le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh et le ministre de l’Industrie et des Ressources minérales de l’Arabie saoudite, Bandar ben Ibrahim El-Kharif, a salué le niveau des relations avec la Tunisie, précise un communiqué publié mercredi par le ministère de l’Économie.

Au cours de cette séance, tenue au deuxième jour de la participation du ministre de l’Économie et de la planification et la délégation qui l’accompagne à la Conférence mondiale sur l’investissement qui se déroule à Riyadh (Arabie saoudite du 25 au 27 novembre 2024), les deux parties ont réaffirmé leur intérêt commun à renforcer encore les relations économiques entre les deux pays frères.

Ils ont également évoqué l’importance d’assurer le suivi de la consolidation des résultats de la réunion de la commission mixte qui s’est tenue à Tunis à la fin de l’année dernière et sont maintenant prêts à élaborer de nouveaux programmes et domaines de coopération qui seront présentés lors du douzième réunion qui se tiendra à Riyadh en 2025.

Parallèlement, Abdelhafidh a rencontré le vice-président exécutif du Fonds saoudien de développement, Fayçal Ben Mohammed El- Kahtani et un certain nombre de cadres du Fonds en présence de l’ambassadeur de Tunisie à Riyadh, Hichem El-Fourati et la délégation qui l’accompagne.

Ils ont évoqué les efforts conjoints déployés en vue d’accélérer l’achèvement des travaux de certains projets, notamment le projet de l’hôpital Roi Salman Ben Abdelaziz, ainsi que d’autres projets dont les travaux seront réalisés au cours de la période à venir.

La partie saoudienne a exprimé la volonté du Fonds d’examiner les demandes et propositions de la Tunisie relatives au financement des projets nationaux prioritaires de développement.

Le ministre de l’Économie et de la Planification a également rencontré, à la résidence de l’ambassadeur, plusieurs membres de la colonie tunisienne résidant en Arabie saoudite et travaillant dans un certain nombre de secteurs prometteurs.

Au cours de la réunion, le ministre a présenté un exposé sur la situation économique en Tunisie.

Dans le même esprit, le Ministre a souligné l’attention portée par le Président de la République à la situation des Tunisiens à l’étranger. Il a appelé les participants à soumettre des propositions pour le développement du système d’investissement et à consentir davantage d’efforts pour mieux faire connaître les opportunités et les avantages de la Tunisie.