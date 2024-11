Le ministre de l’économie et de la planification, Samir Abdelhafidh a appelé les responsables des sociétés saoudiennes à visiter la Tunisie et prendre connaissance des opportunités d’investissement.

Au cours d’une rencontre tenue avec des responsables de grandes entreprises saoudiennes en marge de la 28e édition du forum mondial de l’investissement qui se tiendra du 25 au 28 novembre 2024 à Riyadh (Capitale de l’Arabie saoudite), Abdelhafidh a réitéré l’intérêt accordé par le gouvernement Tunisien à l’investissement privé local et étranger.

Il a, par ailleurs, passé en revue les efforts visant à améliorer le climat d’investissement et des affaires, les mesures de développement de la transparence des transactions et de lutte contre la bureaucratie et l’accompagnement nécessaire aux investisseurs.

Abdelhafidh a mis l’accent sur les avantages compétitifs de la Tunisie dont le positionnement stratégique, l’ouverture de l’économie et les hautes compétences humaines, outre la stabilité économique.

Il a, par ailleurs, mis en exergue les relations bilatérales entre les deux pays et l’intérêt porté à leur renforcement.