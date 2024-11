Un mémorandum d’entente a été signé, lundi soir, entre le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), portant sur l’appui à la production de phosphate et de ses dérivés et la valorisation du phosphogypse, afin de promouvoir cette activité vitale.

D’après un communiqué, publié mardi, par le département de l’Industrie, la signature de cet accord intervient en marge d’un entretien tenu entre la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, et le nouveau directeur principal chargé de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (SEMED), Mark Davis.

Les deux parties ont passé en revue les perspectives de la coopération conjointe et les opportunités de lancement de nouveaux projets en Tunisie, notamment dans les filières de l’énergie, des énergies renouvelables, des engrais, des mines…

A noter, que Davis, qui a pris ses fonctions en octobre dernier, effectue actuellement sa première visite officielle en Tunisie, accompagné d’une délégation de haut niveau.