Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid a mis l’accent sur la nécessité de faciliter l’accès des produits tunisiens au marché finlandais et de développer les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Finlande.

Au cours d’une rencontre tenue, lundi soir, avec le Secrétaire d’Etat adjoint au Commerce au ministère finlandais des Affaires étrangères, Jarno Syrjälä, Abid a évoqué l’impératif d’élargir et de diversifier les domaines de coopération entre les deux pays et à même de bénéficier de l’expertise finlandaise notamment, dans les secteurs porteurs tels que les énergies renouvelables, les technologies de communication et l’économie verte.

Les deux parties ont appelé, à cette occasion, à intensifier les rencontres bilatérales entre les hommes d’affaires des deux pays pour explorer les opportunités d’investissement et de partenariats disponibles.

Environ 300 entreprises Tunisiennes, Suédoises, Finlandaises, Norvégiennes et Danoises ont pris part, le 25 novembre 2024, à des rencontres Business to Business (BtoB) dans le cadre de la première édition du Forum tuniso-nordique qui se tient, lundi, sur le thème « Sustainable Business ».

Organisé à l’initiative de la « Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie » (CONECT), sous l’égide du « Conseil Nordique des ministres », l’organe officiel de la coopération intergouvernementale dans la région nordique », ce premier forum vise à mettre en contact des entreprises tunisiennes avec des entreprises scandinaves, selon le président de la CONECT, Aslen Ben Rejab.