Tunisie : opportunités d’investissement discutées au Forum des Affaires Durables avec les pays nordiques

Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ben Ayed, a reçu, ce lundi au siège du département, des responsables de la Suède, du Danemark, de Finlande et de la Norvège à l’occasion de leur participation au « Forum des Affaires Durables entre la Tunisie et les Pays Nordiques», tenu aujourd’hui en Tunisie.

Selon un communiqué du ministère des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Ben Ayed a reçu respectivement, le Secrétaire d’Etat suédois auprès du Ministre du Climat et de l’Environnement, Daniel Westlén, la Secrétaire d’État danoise au Commerce et à l’Investissement, Lina Gandløse Hansen, le Secrétaire d’État adjoint au Commerce au Ministère finlandais des Affaires Etrangères, Jarno Syrjälä, et l’Ambassadrice de Norvège en Tunisie avec résidence à Alger, Therese Loken-Gheziel.

Lors de ces rencontres, le Secrétaire d’Etat a mis l’accent sur les relations solides et de longue date qui lient la Tunisie et ces pays amis, saluant la tenue de la première édition du « Forum des Affaires Durables entre la Tunisie et les pays de l’Europe du Nord», qui reflète la détermination de la Tunisie à diversifier ses partenaires européens et sa volonté de renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec les pays nordiques dans divers domaines, notamment ceux de l’économie verte, de la transition énergétique et des énergies alternatives et renouvelables, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable, de même que d’autres domaines tels que l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, l’autonomisation des femmes et les technologies de la communication.

Le Secrétaire d’État a, par ailleurs, souligné l’importance que la Tunisie accorde à la réussite des prochaines échéances programmées avec les pays de l’Europe du Nord en vue d’un renforcement de ces relations d’amitié et d’une exploration de nouvelles opportunités de coopération, et les perspectives de leur développement pour servir les intérêts des deux parties, soulignant, dans ce cadre, le rôle essentiel du secteur privé, notamment en ce qui concerne la promotion des échanges commerciaux et des investissements afin qu’ils répondent au mieux aux aspirations des deux parties.

Pour leur part, les Responsables européens se sont déclarés ravis d’être en Tunisie, saluant la bonne organisation et les échanges constructifs qui ont marqué le Forum. Ils ont également souligné les potentialités importantes dont dispose la Tunisie dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine des énergies alternatives et renouvelables, notant les perspectives prometteuses qu’ouvre cet événement pour développer la coopération et le partenariat avec la Tunisie, en vue d’une mutation qualitative dans les relations entre les deux parties.