Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Riadh Chaouad a présidé mercredi au siège du ministère, une séance de travail consacrée au suivi d’avancement du programme d’initiative régionale d’appui au développement économique durable ” IRADA”, qui a été réalisé dans le cadre du programme de coopération internationale en partenariat avec l’Union Européenne pour soutenir 26 établissements de formation professionnelles dans huit gouvernorats à savoir: Jendouba, Bizerte, Sfax, Médenine, Gabès, Gafsa, Kasserine et Sidi Bouzid.

Ce programme vise à hisser l’employabilité dans les secteurs économiques à valeur ajoutée et à promouvoir la formation professionnelle publique, à travers l’investissement dans les nouvelles spécialités, selon les spécificités régionales et les besoins du marché de l’emploi, outre l’équipement des centres de formation des formateurs.

Au cours de cette réunion, il a été convenu d’élaborer des mécanismes de travail exceptionnels afin de fixer les priorités et de faciliter les procédures en vigueur, outre la création de commissions de travail pour parachever la réalisation des projets et résoudre les problématiques en suspens.

Le ministre de l’emploi a souligné, à cette occasion, la nécessité de parachever tous les projets et programmes afin de répondre aux attentes des demandeurs d’emploi et de réaliser les objectifs assignés dans les meilleurs délais, signalant l’importance de renforcer la coordination entre tous les ministères partenaires pour la réalisation de ce projet de manière à accroitre la qualité de la gestion publique et à valoriser les ressources humaines, mise à part la diversification des offres de formation au cours de l’année 2025-2026.