La 5e journée de la Ligue des champions s’annonce passionnante avec un choc entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, ce mardi soir.

Le Bayern Munich devra se passer des services de Joao Palhinha, Josip Stanisic et Aleksandar Pavlovic, tous blessés. De son côté, le PSG accueille les retours de Presnel Kimpembe et Gonçalo Ramos, bien que leur présence sur le terrain de l’Allianz Arena reste incertaine.

Kimpembe, qui n’a plus joué depuis le 26 février 2023 à cause d’une blessure au tendon d’Achille, pourrait retrouver la compétition, tandis que Gonçalo Ramos, absent depuis le 16 août 2024 à cause d’une blessure à la cheville gauche, fait également son retour.

Cependant, Lucas Hernandez ne figure pas dans le groupe, et le défenseur brésilien Marquinhos réintègre l’équipe après avoir été suspendu contre Toulouse. Nuno Mendes, qui avait été incertain en raison d’une blessure à la cheville droite, est finalement apte à jouer.

Les compositions probables des équipes :

Bayern Munich : Neuer – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Olise, Musiala, Gnabry – Kane.

Entraîneur : Vincent Kompany.

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Dembélé, Asensio, Barcola.