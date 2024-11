JTC2024 : ”Transit Tripoli” , une épopée contemporaine sur l’exil

Produite à Berlin (Allemagne) au mois de novembre 2022, jouée par la suite à Tripoli et à Beyrouth au Liban, et récemment au Festival des Arts Contemporains de Downtown (D-CAF) en Egypte, la pièce “Transit Tripoli”, programmée dans le cadre de la section non-compétitive de la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC), sera donnée le mercredi 27 novembre (19h30), au Théâtre des Régions de la Cité de la culture Chedly Klibi de Tunis.

Considérée comme une épopée contemporaine au cœur des luttes d’émigration, mêlant récits personnels et histoire collective, la pièce bien accueillie dans les milieux artistiques où elle a été saluée pour son traitement sensible des thèmes de l’exil, de la migration et de l’histoire des réfugiés est une libre adaptation par la metteuse en scène libanaise Caroline Hatem du roman “Transit” (1942) écrit par l’allemande Anna Seghers durant son exil.

Coproduite par l’Akademie der Künste de Berlin en partenariat avec le Schaubühne Theatre (Berlin), avec le soutien du Fonds international de coproduction du Goethe-Institut et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’œuvre est une adaptation au contexte syrien actuel de déplacement et d’émigration.

Combinant “une variété de dispositifs narratifs et un usage intensif de la scénographie numérique pour convoquer la fascinante pléthore de personnages secondaires, mais aussi la mer et la ville ouverte”, la pièce est jouée avec un un seul acteur sur scène, le grand comédien libanais Josef Akiki.

Au théâtre, au cinéma et à la télévision, Josef Akiki s’est distingué en tant qu’acteur et comédien dans plusieurs œuvres remarquables. Il a entre autres joué un rôle central dans le long-métrage fiction “Al Hayba” (2022) réalisé par le syrien Samer El Berkawi et basé sur la série culte du même nom, diffusée dans plus de quinze pays. Il a également joué dans “Disorder”, un film du libanais Lucien Bourjeily, présenté en avant-première à El Gouna Film festival. Son interprétation de Saadoun dans “The Dictator” du dramaturge libanais Issam Mahfouz dans une mise en scène de Hassan Mouhieddine, lui a valu le prix du Meilleur acteur au Festival de Théâtre d’Alexandrie en 2019.