L’institut français de Tunis (IFT) a annoncé lundi, au cours d’une rencontre organisée lundi au centre international de formation des formateurs et de l’innovation pédagogique, le lancement de la 3e édition du laboratoire d’éducation numérique “Yallab” en collaboration avec le ministère de l’éducation.

Cette 3ème édition s’inscrit dans le cadre d’un partenariat visant à consolider les connaissances linguistiques des élèves en arabe et en français et à soutenir l’innovation numérique dans le secteur de l’éducation.

Ce projet qui a bénéficié d’un financement de la part de l’union européenne et de l’agence française de développement vise à renforcer les compétences linguistiques des élèves en arabe et en français en vue d’améliorer leurs performances scolaires et à encourager les petites entreprises dans les secteurs des technologies de l’éducation à développer des applications innovantes en matière d’enseignement des langues .

Pour participer à cette 3e édition de Yallab, les start-ups et les jeunes entrepreneurs tunisiens peuvent présenter leur projets innovants en matière d’apprentissage des langues via des supports numériques interactifs, tels que les applications et les jeux, sachant qu’un nombre de 3 à 6 projets seront sélectionnés pour l’obtention de financements et l’aide technique d’une durée de six mois à partir du mois de janvier 2025.

Le dernier délai de dépôt des dossiers a été fixé au 8 décembre 2024.

Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment du directeur général du centre international de formation des formateurs et de l’innovation pédagogique Zakaria Dassi, du directeur de l’IFT, des cadres du ministère de l’éducation et du président du projet “Parle” ainsi que de plusieurs jeunes entrepreneurs ayant bénéficié de financements au cours des précédentes éditions du projet “Yallab”.