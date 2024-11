La Tunisie a participé aux travaux de la quatrième session du Conseil international des dattes tenue, récemment en Arabie Saoudite, en présence des représentants de 15 pays et des organisations internationales relevant du conseil.

Les participants ont passé en revue les activités réalisées au cours de l’exercice 2024 et discuté des stratégies et programmes futurs pour l’année 2025, a indiqué un communiqué du ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Les membres du conseil ont également adopté les recommandations de la table ronde de la commission de commercialisation tenue à Tunis en marge du SIAT.

Ces recommandations portent entre autres sur la mise en place de programmes de promotion et de commercialisation des dattes sur les marchés intérieurs et étrangers, l’unification des normes et standards internationaux des dattes, la référence mondiale sur les normes alimentaires « Codex Alimentarius ».

Il s’agit également de la création d’une sous-commission renforçant la présence du secteur privé au conseil et d’une autre chargée de l’information et des réseaux sociaux.

Le responsable du suivi des projets de coopération bilatérale et multilatérale au ministère de l’Agriculture, Haikel Hechlef a appelé à conjuguer les efforts pour introduire l’empreinte carbone des dattes et d’adopter des mécanismes de production durable.