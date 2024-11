Le ministre des Transports, Rachid Amri a décidé, suite à une visite de terrain effectuée, le 20 novembre 2024, aux gouvernorats de Kébili et Gabès, la nomination d’un administrateur chargé de la gestion de la Société Régionale de Transport à Gabès (SRTG), jusqu’à la nomination d’un nouveau président directeur général.

Cette décision intervient dans le cadre d’une série de mesures prise suite aux défaillances et manquements constatés lors de sa visite aux services relevant de la société, a indiqué le ministère des Transports, dans un communiqué publié, vendredi.

Amri a décidé également l’élaboration d’un programme de sauvetage urgent, en s’appuyant sur les expériences des sociétés régionales.

Il a appelé à assurer la reprise de certaines lignes et à accélérer la reconnexion de certaines régions, telle que Regim Maatoug, en mettant à disposition un bus et ce en réponse aux demandes des citoyens.

Le ministre a appelé à accorder la priorité au transport scolaire notamment à Kébili et veiller à transporter tous les élèves afin d’éviter leur absence aux cours dans les deux gouvernorats, outre la répartition équitable de la flotte selon les lignes, les besoins des zones d’habitation et les spécificités géographiques.

Les mesures en question portent également sur l’aménagement du dépôt de la SRTG et d’éliminer les formes d’anarchie, au plus tard le 15 décembre 2024 ainsi que fournir à l’autorité de tutelle un rapport d’inventaire des pièces de rechange des bus des sociétés.

Il a mis l’accent sur la nécessité de renforcer la société en compétences humaines techniques nécessaires pour accélérer l’exécution du programme de maintenance des bus, et ce, en collaboration avec les autres sociétés régionales, pour assurer leur mise en service après les vacances d’hiver.

Amri a également recommandé de renforcer les agents commerciaux de l’agence commerciale relevant de société régionale de transport Kébili, outre l’accélération de la présentation du rapport d’aménagement des stations de transport terrestre du gouvernorat de Kébili et la coordination avec les autorités régionales pour résoudre les problèmes liés à la station des louages.

Il a appelé les entreprises et les établissements sous sa tutelle, dans les gouvernorats de Gabès et Kébili, à améliorer les conditions d’attente des voyageurs et de travail et à respecter les normes en matière de sécurité, de l’environnement et de la santé.

S’agissant du port de Gabès, le ministre des transports a invité les concessionnaires du port à poursuivre les efforts pour entretenir et nettoyer les espaces et assurer l’éclairage dans les espaces situés en face des quais exploités dans le cadre de la concession.

Il a recommandé aux concessionnaires aussi d’assurer les moyens nécessaires pour éviter une chute des marchandises dans le bassin du port pendant les opérations de chargement et de déchargement.

Lors d’une visite effectuée aux structures sous la tutelle du département, le ministre a affirmé la nécessité d’une réforme profonde et urgente du secteur des transports, en raison de la détérioration des services.