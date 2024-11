La Tunisie connaîtra un temps instable ce mercredi 21 novembre, marqué par des perturbations météorologiques principalement concentrées sur les côtes Est. Ces régions seront en effet soumises à un ciel chargé, avec des risques d’averses et d’orages. Le reste du pays devrait bénéficier d’un temps plus clément, avec un ciel partiellement nuageux.

Le vent, soufflant d’ouest, sera particulièrement fort près des côtes Nord, apportant une sensation de fraîcheur. En fin de journée, il se renforcera progressivement sur les côtes Est, accentuant ainsi les conditions météorologiques déjà instables dans cette région.

La mer sera très agitée, voire même très agitée par endroits, notamment sur les côtes. Il est donc fortement déconseillé de s’aventurer en mer.

Les températures resteront relativement douces pour la saison, avec des maximales oscillant entre 18 et 23°C dans le nord et les hauteurs, et pouvant atteindre 26°C dans le reste du pays.