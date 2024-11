La Tunisie accueillera les épreuves de la Coupe du monde du fleuret individuel et par équipe (hommes et dames) qui auront lieu du 21 au 24 novembre courant, à la salle omnisports de Radès, avec la participation de plus de 420 escrimeurs représentant 46 pays.

Les deux premières journées du tournoi seront réservées aux éliminatoires féminine et masculine, tandis que les deux autres journées seront consacrées aux finales dans les deux catégorie.

La sélection tunisienne qui prendra part à cette coupe du monde sera composée de 14 fleurettistes. Il s’agit de : Yasmine Ayari, Nour El Houda Ayari, Nourane Bchir, Fatma Ben Smail, Mariem Khiari, Nour El Eslem Mcherek, Yasmine Salah et Yasmine Soussi chez les dames, et de Ali Ghrairi, Amine Bourguiba, Hédi El Batti, Mohamed Rayane Fenniche, Mohamed Idriss Fenniche et Mohamed Ali Foucha chez les hommes.