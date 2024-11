Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti, a effectué, mardi, un appel téléphonique avec son homologue algérien, Ahmed Attaf, pour lui présenter ses félicitations à l’occasion de sa confirmation en qualité de Ministre d’État, Ministre des Affaires Etrangères, de la Communauté Nationale à l’Etranger et des Affaires Africaines de la République algérienne démocratique et populaire.

Nafti a, à cette occasion, réaffirmé la solidité des liens fraternels unissant les dirigeants des deux pays et peuples frères et la détermination commune à renforcer davantage la coopération existante entre les deux pays et de l’élargir à tous les domaines, à l’horizon des prochaines échéances bilatérales.

Selon un communiqué du département, l’entretien a également permis de souligner l’importance d’intensifier la coordination et la concertation sur les questions internationales d’intérêt commun.