Les membres des deux chambres parlementaires ont entamé, lundi matin, l’examen du projet de budget de la mission de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées pour l’année 2025, estimé à 262,457 millions de dinars (MD), soit une augmentation de 5 % par rapport à l’année 2024.

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a indiqué lors de sa présentation du projet de budget au cours de la séance plénière conjointe de l’Assemblée des représentants du peuple avec le Conseil national des districts et des régions que le programme de l’enfance bénéficie du pourcentage le plus élevé des fonds alloués, équivalent à 73% du budget total du ministère.

Le dossier de leadership et d’appui représente 10 % du budget du ministère, suivi du dossier de la femme et de la famille et l’égalité des chances avec 9 %, et du dossier des personnes âgées avec environ 8 %.

En ce qui concerne le renforcement de la résilience et de la cohésion familiale, la ministre a souligné qu’un budget d’investissement estimé à 5,06 MD a été alloué dans le projet de budget 2025 pour de nouveaux projets directement liés à la famille, et à 2,32 MD pour la poursuite de l’achèvement des projets en cours.

Elle a souligné que le ministère œuvrera à mettre en place un plan de communication préventive et de sensibilisation destiné aux membres de la famille à travers la création du « portail de la famille » qui sera lancé par le ministère en 2025, et à travers la distribution de supports de communication dans le domaine de l’éducation et de la sensibilisation aux comportements à risque dont l’addiction.

Le ministère élaborera un plan d’action pour la promotion de la famille à l’horizon 2035, en plus d’œuvrer à renforcer les services de proximité pour les familles dans le domaine de l’éducation et de la sensibilisation en développant une vision globale pour les différentes institutions de conseil et d’orientation familiale et les espaces familiaux créés ou en cours de réalisation, pour lesquels des fonds de l’ordre de 4,1 MD ont été alloués.

Elle a ajouté que le ministère poursuivra la mise en œuvre des composantes du plan d’exécution de la stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes à travers l’élaboration d’un programme d’action basé sur la sensibilisation et l’information sur les dangers de la violence à l’égard des femmes et ses conséquences sociales sur l’individu, la famille et la société, outre le développement des centres d’accueil et de prise en charge des femmes victimes de violence, l’amélioration de leurs services et le rapprochement des services de prise en charge de ces femmes et des enfants qui les accompagnent, dont des fonds de 600 mille dinars ont été alloués à ces centres, selon la ministre.

Dans le domaine de l’entreprenariat féminin et de l’intégration économique des femmes et des filles, la ministre a confirmé la poursuite de la mise en œuvre du programme d’entreprenariat féminin et d’investissement « Raidat », qui a contribué à la création de 1470 projets féminins jusqu’à octobre 2024, moyennant une enveloppe de 16,6 MD.

Le ministère poursuivra la mise en œuvre d’un certain nombre de programmes d’insertion économique visant à créer des moyens de subsistance pour les familles et les femmes et les filles en situation de vulnérabilité, notamment le programme d’insertion économique des mères d’élèves à risque de décrochage scolaire en coordination avec le ministère de l’éducation, qui a bénéficié, jusqu’à octobre 2024, à 509 élèves en créant 161 moyens de subsistance, et en allouant 1 million de dinars en 2025 au programme “Samida” pour l’autonomisation économique des femmes victimes de violence.

En 2025, le ministère œuvrera à soutenir davantage les groupements féminins de développement et à stimuler leur développement en sociétés communautaires dans le cadre d’un travail participatif avec le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et la banque tunisienne de solidarité et à organiser des programmes de sensibilisation au profit des adhérentes, soulignant que le ministère vise à appuyer 4 groupements féminins de développement au cours de l’année 2025.

Au niveau du dossier de l’enfance, la ministre a souligné la nécessité d’améliorer davantage le taux de couverture des services de la petite enfance, d’assurer l’accès des enfants aux services d’animation éducative et sociale, et d’améliorer le système de protection et de prise en charge des enfants à risque ou sans soutien familial à travers le programme d’inscription aux institutions de la petite enfance « Notre jardin d’enfants dans notre quartier » pour les enfants issus des familles défavorisées.

Le ministre a précisé que ce programme couvrira l’inscription de 30.000 enfants issus de familles nécessiteuses dans les jardins d’enfants au cours de la prochaine année scolaire 2025-2026 pour un coût estimé à 16,8 MD, soulignant la poursuite de la mise en œuvre du programme des jardins d’enfants publics inclusifs en allouant des fonds de 3 MD à la création de nouvelles institutions et de projets de réhabilitation, ainsi que l’appui de l’activité des jardins d’enfants municipaux pour un coût estimé à 1 MD.

Le ministère continuera à renforcer le programme d’inclusion des enfants atteints du spectre d’autisme en permettant à 800 enfants autistes de bénéficier des services d’intégration de la petite enfance à raison de 200 dinars par enfant et par mois pour un coût total de 1,8 million de dinars en 2025, a-t-elle dit.

Le ministère œuvrera également à renforcer les moyens logistiques des délégués à la protection de l’enfance et allouera un montant de 3,7 MD aux dépenses de gestion et d’intervention de ce corps, a-t-elle ajouté.

Le ministère consacrera 2,6 MD à la rénovation des centres intégrés pour la jeunesse et l’enfance et au développement des institutions d’animation socio-éducative en consacrant 1 million de dinars à l’aménagement et à l’équipement des clubs d’enfants, a-t-elle précisé.

Le ministère œuvrera à renforcer le programme de placement familial pour les enfants sans soutien familial, a-t-elle dit, ce qui lui permettra d’augmenter le nombre d’enfants en situation de vulnérabilité bénéficiant de la prise en charge par l’octroi d’une bourse de placement familial par enfant de 200 dinars par enfant et par mois au profit de 261 enfants.

En ce qui concerne le dossier des personnes âgées, Jebri a souligné que dans le cadre de la stratégie nationale des personnes âgées en 2030, le programme de placement familial des personnes âgées sera mis en œuvre moyennant une enveloppe d’une valeur de 1,7 million de dinars pour assurer le versement de bourses aux familles qui prendront en charge 400 personnes âgées en 2025 à raison de 350 dinars par mois.

En 2025, le ministère œuvrera à développer le programme des équipes mobiles chargées de fournir des prestations sanitaires et socio-psychologiques aux personnes âgées à domicile, dont le nombre s’élève actuellement à 41 équipes régionales et locales qui fournissent des services à environ 4000 personnes dans 19 gouvernorats, a-t-elle dit, notant à cet égard que le ministère vise à compléter la couverture des différents gouvernorats en services de proximité pour les personnes âgées en perte d’autonomie physique en allouant des fonds de 1,2 million de dinars en 2025, ce qui permettra de porter le nombre des équipes régionales à 64 équipes.

Elle a souligné que le ministère œuvrera à améliorer les conditions de vie des personnes âgées dans les 14 établissements de protection des personnes âgées et la qualité des services de soins, étant donné que des fonds estimés à 16 millions de dinars ont été alloués pour gérer ces établissements.