Plusieurs députés de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts ont vivement appelé à la nécessité de revoir en profondeur la carte consulaire et de déployer un surcroît d’effort en vue de promouvoir la qualité des prestations fournies par les missions diplomatiques à l’étranger à la diaspora Tunisienne en misant sur la digitalisation des démarches administratives.

Ces appels ont été exprimés lors de la plénière commune tenue, samedi, au Palais de Bardo, dédiée à l’examen de la mission du département des affaires étrangères.

Ils ont également plaidé en faveur de la révision du programme des visas sur la base de la logique égal à égal et le partenariat avec tous les pays.

Les élus du peuple ont par ailleurs recommandé d’œuvrer à améliorer la communication avec les membres de la communauté tunisienne à l’étranger, notamment, ceux qui expriment leur volonté de lancer des projets en Tunisie en veillant autant que possible à simplifier les démarches administratives.

La question de la migration irrégulière a été également soulevée par les parlementaires. Ils ont appelé à ce sujet, à mettre sur pied une stratégie claire qui soit en mesure d’enrayer la montée en puissance de ce phénomène dans le cadre d’une action collective et de concert avec l’UE.

Pour le budget du département, tel que cité par un député de l’ARP (Aziz Belakhdar), il a été fixé à 607,366 MD contre 344 MD au titre de 2024, soit une hausse de 57,6%.

Ledit budget est ventilé entre 890,231 millions de dinars pour le programme de l’action diplomatique, 730,107 MD pour l’action consulaire et les Tunisiens à l’étranger et 985,26 MD dédiés au programme de soutien et de commandement.

S’agissant des dépenses allouées à la mission, elles sont réparties comme suit :

-Dépenses de rémunération : 200 MD,

-Dépenses de gestion : 885,83MD,

-Dépenses d’intervention : 600,62 MD,

– 680,16 MD dépenses d’investissement et 20.100 MD au titre des paiements.