Résultats des rencontres de la 5e journée de la Ligue 2 du football professionnel, disputées samedi :

GROUPE A

Samedi 16 novembre :

A la Marsa :

AS Marsa – ES Hammam-Sousse 0-1

A Radès (municipal) :

ES Radès – CS Korba 1-1

A Oued Ellil :

AS Oued Ellil – SA Menzel Bourguiba 2-0

A Jendouba :

Jendouba Sport – SC Moknine 2-1

A Msaken :

CS Msaken – EM Mahdia 1-0

A Kalaa Sorghra :

Kalaa Sport – AS Megrine 0-1

Dimanche 17 novembre :

A Hammam-lif – AS Ariana

Classement: Pts J

1- CS Korba 11 5

– ESH Sousse 11 5

3- AS Megrine 10 5

– Jendouba Sport 10 5

5- Kalaa Sport 8 5

– AS Marsa 8 5

7- EM Mahdia 7 5

8- CS Hammam-Lif 5 4

– CS Msaken 5 5

– AS Oued Ellil 5 5

11- AS Ariana 3 4

– SAM Bourguiba 3 5

13- SC Moknine 2 5

– ES Radès 2 5

GROUPE B

Samedi 16 novembre

A Chebba :

CS Chebba – ES Sakiet Eddaier 1-0

Dimanche 17 novembre :

A Bouhajla :

BS Bouhajla – ES Jerba

A Sfax 2 mars :

Sfax RS – CS Redayef

A Agareb :

KS Agareb – S. Gabésien

A Kasserine :

AS Kasserine – CO Kerkennah

A Sidi Bouzid :

O. Sidi Bouzid – JS Kairouan

A Tataouine :

ES Rogba – AS Jelma

Classement: Pts J

1- JS Kairouan 10 4

– AS Agareb 10 4

3- AS Kasserine 9 4

4- OC Kerkennah 8 4

– O Sidi Bouzid 8 4

6- AS Jelma 5 4

– ES Rogba 5 4

– Baath Bouhajla 5 4

9- CS Redayef 4 4

– PS Sakiet Eddaier 4 5

– CS Chebba 4 5

12- Sfax RS 2 4

– ES Jerba 2 4

14- S.Gabésien 1 4