Résultats des rencontres de la 5e journée de la Ligue 2 du football professionnel, disputées samedi :
GROUPE A
Samedi 16 novembre :
A la Marsa :
AS Marsa – ES Hammam-Sousse 0-1
A Radès (municipal) :
ES Radès – CS Korba 1-1
A Oued Ellil :
AS Oued Ellil – SA Menzel Bourguiba 2-0
A Jendouba :
Jendouba Sport – SC Moknine 2-1
A Msaken :
CS Msaken – EM Mahdia 1-0
A Kalaa Sorghra :
Kalaa Sport – AS Megrine 0-1
Dimanche 17 novembre :
A Hammam-lif – AS Ariana
Classement: Pts J
1- CS Korba 11 5
– ESH Sousse 11 5
3- AS Megrine 10 5
– Jendouba Sport 10 5
5- Kalaa Sport 8 5
– AS Marsa 8 5
7- EM Mahdia 7 5
8- CS Hammam-Lif 5 4
– CS Msaken 5 5
– AS Oued Ellil 5 5
11- AS Ariana 3 4
– SAM Bourguiba 3 5
13- SC Moknine 2 5
– ES Radès 2 5
GROUPE B
Samedi 16 novembre
A Chebba :
CS Chebba – ES Sakiet Eddaier 1-0
Dimanche 17 novembre :
A Bouhajla :
BS Bouhajla – ES Jerba
A Sfax 2 mars :
Sfax RS – CS Redayef
A Agareb :
KS Agareb – S. Gabésien
A Kasserine :
AS Kasserine – CO Kerkennah
A Sidi Bouzid :
O. Sidi Bouzid – JS Kairouan
A Tataouine :
ES Rogba – AS Jelma
Classement: Pts J
1- JS Kairouan 10 4
– AS Agareb 10 4
3- AS Kasserine 9 4
4- OC Kerkennah 8 4
– O Sidi Bouzid 8 4
6- AS Jelma 5 4
– ES Rogba 5 4
– Baath Bouhajla 5 4
9- CS Redayef 4 4
– PS Sakiet Eddaier 4 5
– CS Chebba 4 5
12- Sfax RS 2 4
– ES Jerba 2 4
14- S.Gabésien 1 4