Le comité d’organisation de la 35ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) qui se tiendra du 14 au 21 décembre 2024, a annoncé vendredi matin sur sa page officielle la liste des films sélectionnés pour la compétition officielle des longs métrages de fiction. Seront en lice 15 films réalisés par des cinéastes de onze pays : Sénégal, Algérie, La Suisse, Syrie, Nigéria, Liban, Palestine, Egypte, Maroc, Somalie et la Tunisie représentée par quatre films.

Ci-après la liste des films Longs métrages fiction :

“DEMBA” de Mamadou Dia

“Frantz Fanon” de Abdenour Zahzah

“HANAMI ” de Denise Fernandes

“Red Path” (Les enfants rouges) de Lotfi Achour

“Mé El Aïn” (Là d’où l’on vient) de Meryam Joobeur

“Aicha” de Mehdi Barsaoui

“Borj El Roumi” de Moncef Dhouib

“SALMA” de Joud Said

“THE MAN DIED” de Awam Amkpa

“THE VANISHING” de Karim Moussaoui

“THE VILLAGE NEXT TO PARADISE ” de Mo Harawe

“ARZÉ” de Mira Shaib

“Seeking Haven for Mr. Rambo” de Khaled Mansour

“THE BLUE LAKE” de Daoud Aoulad-Syad

“To a Land Unknown” de Mahdi Fleifei