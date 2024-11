L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et le Conseil national des Régions et des Districts (CNRD) ont entamé, jeudi, l’examen du budget du ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, lequel est estimé à environ 2279 millions de dinars.

La séance plénière conjointe se tient au siège de l’ARP en présence du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

A l’ouverture de la séance, Ben Cheikh a déclaré que le projet de budget de son département a évolué de 3 % par rapport à l’enveloppe de 2024.

Le ministère a alloué 702 millions de dinars aux dépenses salariales, 41,9 millions de dinars pour la gestion, environ 867 millions de dinars pour les dépenses d’intervention et 667 millions de dinars pour les investissements.

Le programme de l’eau bénéficiera d’environ 37 % du budget 2025, soit une enveloppe d’environ 850,7 millions de dinars, alors que le programme de production agricole, de qualité et de contrôle sanitaire bénéficiera d’environ 465 millions de dinars, ce qui représente 20 % du budget selon Ben Cheikh.

Au cours des discussions, les députés ont examiné plusieurs points liés au secteur agricole sur les plans régional et local ainsi que certains dossiers à l’instar de celui de l’eau.