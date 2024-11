Le budget du Ministère de l’Economie et de la Planification pour l’année 2025 s’élève, selon le budget de l’Etat, à environ 958 millions de dinars(MD), contre 950,15 MD, en 2024, soit une progression de 0,8%.

Le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh a indiqué, mardi, lors d’une séance plénière commune tenue entre l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD), pour examiner le budget de l’Etat pour l’année 2025, que 84% de ce budget sera destiné aux dépenses des interventions étant donné que le département de l’économie supervise le programme régional de développement et le programme de développement intégré.

Ce budget est réparti en dépenses : d’investissement (0,04%), des opérations financières (6%), des salaires (8%) et de gestion (2%).

Abdelhafidh a, en outre, souligné que 74% du budget du ministère de l’économie est dédié au programme de développent sectoriel et régional, 8% à la coopération internationale, 9% à l’encadrement et l’investissement, 1% au pilotage et l’appui et 8% aux équilibres globaux et aux statistiques.

Il a fait savoir que le budget dédié au programme des équilibres globaux et des statistiques devrait baisser, en 2025, de 22% pour atteindre 79,791 millions de dinars sans tenir compte des ressources propres des entreprises publiques, contre 102,176 millions de dinars en 2024.

Ce programme vise à développer la qualité des prévisions et à élaborer les politiques économiques.

Le budget consacré au programme d’appui au développement sectoriel et régional a augmenté de 5 % pour atteindre 710 millions de dinars en 2025, contre 677 millions de dinars en 2024.

Le programme vise à gérer et à développer la planification, le suivi, l’exploitation optimale des investissements, la sélection des projets, l’amélioration des conditions de vie et le renforcement des sources de revenus.

Les enveloppes allouées au programme de coopération internationale qui vise à renforcer la coopération financière et technique, sont passés de 73,116 millions de dinars en 2024 à environ 70,022 millions de dinars en 2025.

Le budget consacré au programme d’encadrement de l’investissement ont baissé, passant de 86, 691 millions de dinars en 2024 à 85, 913 millions de dinars en 2025.

Le programme vise à développer les politiques générales d’investissement, appuyer l’investissement et assurer le suivi de réalisation des grands projets, encadrer et stimuler les investisseurs.

L’enveloppe destinée au programme de gestion et d’appui enregistrera une hausse de 2,9 % par rapport au budget de 2024, atteignant environ 11,454 millions de dinars en 2025.

Le programme vise à développer la compétence des ressources humaines, à maitriser la gestion des ressources matérielles et des équipements et à développer le système d’information.

Le ministre a souligné que les orientations stratégiques de son département pour 2025 seront axées sur l’amélioration de la performance économique, le développement du système national de la statistique, la stimulation de l’investissement privé, l’amélioration du climat d’affaires et de l’innovation.