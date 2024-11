Le pôle d’activités culturelles Sainte-Croix, à la Médina de Tunis, a été inauguré, mardi soir.

Ce pôle a été aménagé selon une approche visant à préserver l’importance historique et culturelle de l’église et le presbytère «Sainte-Croix», édifice architectural datant du 17ème siècle.

La réhabilitation et la transformation du bâtiment en un pôle culturel ont nécessité des financements d’environ 1 million 304 mille Eurosqui sont attribués par la Tunisie, l’Italie et l’Unesco.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par Lotfi Dachraoui, secrétaire général, chargé de la gestion de la municipalité de Tunis, Alessandro Brunas, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie et Andrea Senatori, Directeur de l’Agence italienne pour la coopération au développement (AICS).

Dans son intervention, Lotfi Dachraoui a déclaré que le nouveau pôle d’activités culturelles Sainte-Croix temoigne de la solidité de la coopération tuniso-italienne.

Le nouveau pôle confirme la volonté de la Tunisie de protéger son patrimoine culturel et l’identité commune d’une partie de ses monuments de contribuer à la valorisation de la Médina en vue de faire du patrimoine un vecteur de développement a-t-il encore dit.

Pour sa part, l’ambassadeur italien a affirmé que ce projet tuniso-italien vise à préserver le monument de l’église dans le cadre de la préservation du patrimoine tunisien et de le mettre à la disposition d’activités culturelles et créatives.

Le diplomate a souligné que le nouveau pôle devra contribuer au développement du partenariat tuniso-italien, notamment dans les domaines de la créativité et du design, et à dynamiser le dialogue entre les deux rives de la Méditerranée.

Narjess Riahi, Directrice générale de l’aménagement, de la construction et de la rénovation à la municipalité de Tunis, a expliqué que l’aménagement de Sainte Croix s’inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation urbaine lancé par la municipalité de Tunis dans les années 80 et visant à transformer les espaces ayant perdu leur vocation initiale, à l’instar de cette église, en leur attribuant une nouvelle vocation d’ordre culturel, éducatif et touristiques, et à dimension nationale.

Elle a annoncé qu’une équipe administrative, nommée par la municipalité de Tunis, se chargera de la gestion et de la programmation des spectacles et activités nationales et internationales

Les nouveaux espaces multifonctionnels concernent notamment l’intégration d’espaces de coworking offrant des postes de travail flexibles, des salles de réunion et des espaces de collaboration pour les indépendants, les entrepreneurs et les artistes ainsi que l’aménagement d’espaces événementiels adaptés à l’accueil d’événements, d’ateliers, d’expositions, et de performances artistiques et culturelles.

Ce nouveau pôle intervient après une première phase de restauration et de réhabilitation du grand édifice architectural pour en faire un Centre méditerranéen des arts appliqués, dont l’objectif principal, en vertu d’un protocole d’accord signé le 16 mai 2007 entre les gouvernements tunisien et italien, est la création d’un noyau culturel et d’un centre de formation dans le domaine des arts appliqués, qui sert d’un lieu d’exposition muséographique, de formation des métiers d’arts et d’animation culturelle.

Le projet de restauration est mis en oeuvre par la municipalité de Tunis et l’Association de Sauvegarde de la Médina de Tunis (ASM) dans le cadre de la coopération italo-tunisienne, avec le soutien de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement.