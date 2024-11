Un séminaire technique ayant pour thème” les méthodes innovantes pour étendre la couverture sociale aux auto-entrepreneurs, a démarré mardi à Tunis.

Cette rencontre a été organisée par le bureau de liaison de l’association internationale de sécurité sociale (AISS) pour l’Afrique du Nord, qu’abrite la caisse nationale de sécurité sociale depuis l’année 2022 et se poursuivra jusqu’à 2025.

Le ministre des affaires sociales Issam Lahmar a indiqué dans une déclaration aux médias, que ce séminaire technique a pour objectif de débattre des méthodes visant à étendre la couverture sociale à tous les groupes professionnels et de présenter l’expérience tunisienne en la matière, notamment après le lancement de la plateforme dédiée aux auto-entrepreneurs.

Il a précisé que cette rencontre permettra d’échanger les expériences, de prendre connaissance des meilleures pratiques dans le domaine social et de tirer profit de l’expérience des pays participants en vue d’enrichir davantage l’expérience tunisienne et d’édifier des systèmes efficients de protection sociale, qui garantissent l’inclusion des catégories vulnérables, la consécration de la justice sociale et la lutte contre le travail précaire.

A noter que ce séminaire technique est organisé au lendemain du lancement de la plateforme électronique de l’auto-entrepreneur, qui selon le ministre des affaires sociales, permettra aux personnes physiques souhaitant bénéficier de la couverture sociale et s’intégrer dans l’économie formelle, d’éviter les difficultés de déplacement et d’alléger les démarches administratives dans les bureaux de l’emploi et du travail indépendant.

“Il s’agit d’un mécanisme juridique simple et efficace au niveau des procédures et des avantages” a-t-il lancé, précisant que toutes les personnes souhaitant adhérer au statut d’auto-entrepreneur, que ce soit à titre de travailleur indépendant, d’artisan ou de créateur de contenu, doivent s’inscrire sur cette plateforme pour adhérer à la caisse nationale de sécurité sociale et au registre fiscal, en contre partie d’un prélèvement de la somme de 50d par trimestre.

De son côté, le directeur du bureau du secrétaire général de l’AISS, qui est une organisation internationale visant à promouvoir les systèmes de sécurité sociale a indiqué que ce séminaire, organisé durant deux jours, comprend des ateliers de travail et un débat sur l’expérience tunisienne dans le domaine de la sécurité sociale.

“Cette rencontre permettra aux représentants des pays membres de l’AISS (164 pays) de passer en revue leurs expériences et les meilleures pratiques permettant d’élargir la couverture sociale à tous les groupes socio-professionnels y compris les travailleurs dans le secteur informel” a-t-il relevé, saluant l’expérience de l’auto-entrepreneur lancée par la Tunisie qui nécessite, selon ses propos, des efforts de la part des autorités pour encourager les entrepreneurs à adhérer à ce système et à bénéficier de ses avantages sociaux.