La Tunisie a été fièrement représentée par la Tunisia Investment Authority (TIA) lors du Forum JNDA BRIDGE AFRICA, organisé le samedi 9 novembre 2024 à la Maison de la Chimie à Paris, en collaboration avec la FIPA et TFbank.

Madame Namia Ayadi, présidente de la TIA, a pris part à deux panels clés durant l’événement : le premier, intitulé « La Tunisie, hub d’innovation et de compétitivité vers l’Europe et l’Afrique », et le panel de clôture sur le thème « Reconnaître et valoriser la diaspora ici et là-bas ».

Dans son intervention, Mme Ayadi a mis en avant le potentiel de la Tunisie en matière d’innovation et de compétitivité. Elle a particulièrement souligné les opportunités uniques offertes aux membres de la diaspora tunisienne, les incitant à investir et à contribuer au développement du pays.

La présidente de la TIA a également présenté les atouts stratégiques de la Tunisie en tant que destination d’investissement, détaillant les initiatives mises en place par l’Autorité pour offrir aux investisseurs un accompagnement personnalisé et un suivi sur-mesure tout au long de leur parcours en Tunisie.

Soulignant l’importance des investissements à impact, Mme Ayadi a évoqué les mécanismes déployés par la TIA pour maximiser les retombées économiques et sociales de chaque projet, afin de garantir un développement durable et positif pour la Tunisie.

Dans le cadre de sa participation au Pavillon Tunisie, la TIA a offert aux participants un aperçu détaillé des opportunités d’investissement dans les secteurs stratégiques du pays, renforçant ainsi la position de la Tunisie en tant que véritable hub d’innovation et de croissance pour l’Afrique et l’Europe.