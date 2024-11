Le propriétaire d’une start-up hébergée depuis trois ans, dans le pôle technologique de textile à Monastir a développé avec succès une forme de textile technique “géotextile” économe en eau et qui permet de protéger les dattes, selon le directeur général du pôle de développement de Monastir El-Fajjeh, Jalel Belhajj Khélifa.

Le promoteur a développé un produit qui permet de protéger les régimes de dattes contre les ravageurs et l’a testé pendant les trois dernières saisons, a-t-il dit, précisant que le produit a été plus efficace par rapport aux autres produits utilisés par les agriculteurs dans le sud du pays.

Le startupeur a également mis au point un produit pour protéger la grenade et un troisième pour protéger les fruits de raisin, a-t-il ajouté, faisant remarquer que la célébration de la fête nationale de l’arbre a permis de faire connaître ce produit important, qui aide à économiser l’eau d’irrigation utilisée aussi bien pour les arbres d’ornement que pour les arbres fruitiers.

Grâce au produit utilisé dans la protection des dattes, le promoteur a obtenu un brevet d’invention de l’Institut national de la Normalisation et de la Propriété Industrielle, a-t-il noté, précisant que le promoteur a pu développer ses produits en coordination avec le Centre technique du textile et des laboratoires de recherche, et que près de 95 % des matières premières utilisées dans leur production sont d’origine locale et permettent d’économiser l’eau d’irrigation à hauteur de 75%.

Belhajj Khélifa a souligné que le startupeur a bénéficié des différents programmes mis à la disposition des jeunes promoteurs dans la pépinière du pôle technologique de Monastir, et qu’il prépare actuellement, un dossier de financement pour la réalisation de son projet