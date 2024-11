L’association Ibsar pour la culture et les loisirs pour les non et malvoyants, s’apprête à lancer une initiative pour l’enregistrement de plusieurs livres en format audio, en plusieurs langues, destinés,aux personnes atteintes de déficience visuelle.

Le président de cette association Mohamed Mansouri a souligné dimanche dans une déclaration à la TAP, que son association lancera un appel, au cours des prochaines semaines, aux personnes maitrisant les pratiques de narration afin de contribuer à l’enregistrement sonore de livres et d’ouvrages sur la plateforme /Fifni.tn/.

“Cette initiative vise principalement les livres, manuels scolaires et autres ouvrages dans diverses disciplines” a-t-il précisé, rappelant que le traité de Marrakech, ratifié par la Tunisie en 2016 a établi un ensemble de règles garantissant des exceptions au droit d’auteur en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.