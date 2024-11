Pont de Bizerte : Déchargement de conteneurs chinois pour la deuxième tranche des travaux

Les services douaniers à Bizerte ont supervisé, dans la nuit entre vendredi et samedi, le déchargement de 4 conteneurs en provenance du port de Radès, appartenant à l’entreprise chinoise “Sichuan Road and Bridge Group” chargée du parachèvement de la deuxième et tranche du nouveau pont de Bizerte, selon une source officielle locale.

Les quatre conteneurs comprennent un ensemble d’équipements qui seront approuvés par l’équipe technique du contracteur en charge des travaux, y compris les travaux géotechniques, dans l’attente de la réception de lots supplémentaires des conteneurs en provenance de Chine, via le port de Radès, a indiqué la même source à l’Agence TAP.

Il convient de noter que les travaux de la première et de la troisième tranche du pont ont été confiés à des entreprises tunisiennes pour un coût de 151 millions de dinars, tandis que la deuxième tranche, la plus fondamentale, a été attribuée au dit groupe chinois, moyennant un coût de 610 MD.