Ce samedi, la matinée commencera sous un ciel chargé de brouillard, puis se dégagera partiellement sur la majorité des régions. Les nuages resteront cependant denses sur l’extrême Nord du pays, où des averses de pluie sont attendues.

Des pluies s’étendront progressivement, touchant dans l’après-midi le reste des régions nordiques et certaines parties du centre, avant de s’étendre au Sud-Est durant la nuit.

Les précipitations pourront être accompagnées d’orages et de grêle sur des zones limitées, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du Nord-Ouest au Nord et de l’Est au centre et au Sud, avec une intensité faible à modérée (entre 10 et 25 km/h), mais il pourrait se renforcer temporairement lors des averses orageuses.

La mer sera agitée au Nord et parfois houleuse ailleurs sur les côtes. Les températures maximales varieront entre 20 et 25°C dans les régions du Nord, du Centre, et le long des côtes sudistes, tandis qu’elles atteindront environ 18°C dans les hauteurs de l’Ouest et entre 25 et 29°C dans les autres régions.