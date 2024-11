Championnats d’Afrique d’aviron : La Tunisie décroche 9 médailles

Les équipes nationales tunisiennes d’aviron ont récolté 9 médailles (4 or, 2 argent et 3 bronze), vendredi, lors de la première journée des Championnats d’Afrique d’Aviron classique et d’aviron de plage réservés aux catégories seniors, moins de 23 ans et juniors (filles et garçons) organisés à Al Alamein en Egypte.

Les médailles d’or ont été l’œuvre de Yosr Hedhli et Yoldez Othmani au double juniors, Khadija Krimi et Salma Dhaouadi au double skiff dames et au double sculls, et par Mohamed Rayane Hafsa et Fédi Ben Hammouda au double hommes (moins de 23 ans).

Les médailles d’argent ont été remportées par Ghaith Kadri au skiff hommes et Amina Zammali au skiff filles (U23), tandis que les médailles de bronze sont revenues à Mohamed Krimi (skiff hommes -23 ans), Mohamed Yosri Hedhli et Iheb Laghouane (double sculls) et Amina Zammali (skiff léger).

La Tunisie, rappelle-t-on, est représentées par 13 rameurs (filles et garçons). Il s’agit de Khadija Krimi, Salma Dhaouadi, Sarra Zammeli, Amina Zammeli, Yosr Hedhli et Yoldes Othmani, chez les filles, et de Ghaith Kadri, Heni Sbeitia, Fédi Ben Hammouda, Mohamed Rayen Hafsa, Mohamed Krimi, Mohamed Yosri Hedhli et Iheb Laghouane, chez les garçons.

Les rameurs tunisiens entreront en lice dimanche dans les compétitions d’aviron de plage.