Travaux de restauration urgents sur une partie de l’aqueduc du Bardo

Des travaux de restauration et de conservation urgents sont en cours sur une partie de l’aqueduc romain dans le quartier du Bardo à la Capitale.

Les travaux sont effectués par les services de la municipalité de Tunis, sous l’égide de la Direction de la conservation des monuments et sites. Dans un communiqué publié vendredi après-midi, le ministère des Affaires Culturelles a indiqué que ce projet placé sous sa tutelle sera réalisé dans le cadre des efforts de l’Institut national du patrimoine (INP) visant à préserver les monuments historiques.

La priorité sera donné à la restauration des parties en ruine, principalement les arches supérieures qui supportent les canalisations d’eau et les colonnes en gros rochers. La partie concernée par la restauration s’étale sur 600 mètres de longueur et 14 mètres d’altitude, indique le ministère.

Elle sera effectuée selon les normes de restauration en faisant usage de matériaux de construction naturels provenant des carrières de roches et des briques en argile et en adoptant les techniques de construction traditionnelles. Les parties restantes du monument sera restaurée au fur et à mesure, indique-t-on de même source.

L’aqueduc du Bardo est une dérivation de l’aqueduc de Zaghouan-Carthage qui s’étale sur 132 km. Construit en l’an 122, l’aqueduc est un monument romain qui faisait partie des termes d’Antonin à Carthage.

L’aqueduc du Bardo a souvent été la cible des armées conquérantes et plusieurs fois restauré sous les dynasties successives. Cette dérivation a été créée sous la dynastie des Hafsides pour alimenter la cité en eau provenant de Djebel Zaghouan.