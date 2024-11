EY Tunisie et CESIA signent un partenariat stratégique visant à contribuer mutuellement aux activités de sensibilisation à la cybersécurité en Afrique

EY Tunisie et le CESIA – Club d’Experts de la Sécurité de l’Information en Afrique ont conclu un partenariat stratégique pour unir leurs expertises au service des acteurs des secteurs publics et privés en Afrique. Ce partenariat a pour objectif initial la publication de la 5e édition du Baromètre de la Cybersécurité en Afrique, un outil désormais essentiel pour analyser les enjeux et défis de la cybersécurité sur le continent et orienter les stratégies nationales des différents pays.

Avec une solide expérience dans la réalisation de grands projets de transformation digitale en Afrique, EY Tunisie a mené plusieurs études sur la maturité de la cybersécurité sur le continent. Ces succès s’appuient sur une expertise en transformation digitale, innovation et cybersécurité, une structure adaptée aux secteurs en constante évolution, ainsi qu’une culture d’innovation et de partage des connaissances.

Mr. Sami Zaoui, Partner Markets Leader a affirmé : « Le partenariat avec le CESIA représente une étape majeure qui nous permettra, ensemble, de répondre aux nombreux défis de la cybersécurité en Afrique. »

Le CESIA dispose d’une expérience unique dans la vulgarisation et la sensibilisation des États à la cybersécurité à travers la publication de plusieurs autres éditions du baromètre de la cybersécurité en Afrique.

« Ce partenariat constitue une base solide pour permettre au CESIA et à EY de renforcer la cybersécurité en Afrique, » a affirmé Didier SIMBA, président du CESIA. « Nos valeurs et notre vision sont en parfaite harmonie avec celles d’EY, et cette collaboration représente une opportunité précieuse pour apporter notre expertise à une région où les enjeux de cybersécurité sont cruciaux. Ensemble, nous sommes déterminés à contribuer activement à la sécurité numérique des acteurs publics et privés en Afrique. », a déclaré M. SIMBA.

Dans le cadre de ce partenariat, l’expertise combinée d’EY et du CESIA aboutira à la publication de la 5e édition du Baromètre de la Cybersécurité en Afrique en janvier 2025. Tout au long de l’année, des actions de sensibilisation et de promotion de la cybersécurité seront menées à travers le continent, contribuant activement au développement et au renforcement de la cybersécurité en Afrique.

A propos de EY :

EY est un leader mondial des services de conseil, d’assurance, de fiscalité et de transaction. EY existe depuis plus de 100 ans et emploie plus de 400 000 personnes avec des opérations dans plus de 152 pays, offrant une profondeur et une variété de services spécialisés. EY met à disposition des gouvernements et des acteurs du secteur public son expertise technique pointue et ses connaissances approfondies dans divers domaines en vue de répondre à des besoins en perpétuelle évolution.

EY Tunisie regroupe plus de 1000 professionnels basés à Tunis dont plus de 350 consultants en services de conseil.

A propos de CESIA :

Le CESIA – Club d’Experts de la Sécurité de l’Information en Afrique est un espace d’échange et de collaboration dédié aux professionnels et décideurs de la sécurité numérique et de la cybersécurité (DSI, DSSI, RI, RSI, RSSI, responsables SOC/CERT), originaires ou fortement engagés dans le développement et la professionnalisation de la cybersécurité en Afrique.

Avec plus de 180 membres répartis dans 22 pays africains, le CESIA accompagne les gouvernements dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de cybersécurité, contribuant activement à renforcer la sécurité numérique sur le continent.