La deuxième édition du Salon des métiers et de la formation professionnelle a démarré, jeudi, à Tunis, avec la participation de plus de 50 établissements de formation publics et privés dans diverses disciplines à l’initiative de la Chambre nationale des structures de formation professionnelle.

Les exposants des établissements de formation dans diverses disciplines, notamment la coiffure, la cosmétologie, la cuisine, la mécanique et la petite enfance, fourniront aux jeunes visiteurs toutes les informations nécessaires sur les filières de formation qui les intéressent.

Le membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Rached Chelli a indiqué dans une déclaration aux médias en marge de l’événement, que « le salon, organisé par la Chambre en coopération avec le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, avec le soutien de la Confédération norvégienne des hommes d’affaires et sous la supervision de l’UTICA, vise à mettre en lumière les professions demandées sur le marché national et international, considérant que le parcours de formation est un chemin vers la réussite et l’entrepreneriat ».

Il a précisé que les spécialités de formation les plus sollicités dans le salon sont les métiers de proximité tels que les spécialités paramédicales, la prise en charge de l’enfance et des personnes âgées, ainsi que d’autres spécialités dans les domaines de la technologie, du tourisme et des services, précisant la présence de structures d’appui pour l’introduction des mécanismes de la migration régulière.