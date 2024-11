Les maladies professionnelles déclarées en 2023 ont enregistré une hausse de 25% par rapport à 2022, selon les statistiques générales des accidents de travail et des maladies professionnelles pour l’année 2023 publiées par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).

D’après ces données, 3 524 déclarations relatives à des maladies professionnelles ont été réencensées en 2023, dont 43 % enregistrées dans le secteur de l’habillement.

90 % des maladies professionnelles déclarées sont liées à des troubles musculo-squelettiques, tels que l’arthrite, le mal de dos et les fractures. Les maladies respiratoires, la surdité professionnelle et les affections cutanées viennent en second lieu.

Aucun cas de COVID-19 n’a été signalé en 2023, alors que cette maladie occupait la deuxième place en 2021 et 2022.