La secrétaire d’état auprès du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle chargée des sociétés communautaires Hasna Jiballah a souligné lundi à Sfax au cours du lancement de l’entreprise locale “El Ain” oeuvrant dans le secteur environnemental, que les activités des sociétés communautaires auront un impact positif sur le revenu et l’économie.

Elle a indiqué dans une déclaration aux médias, que le lancement des sociétés communautaires s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale en vue d’assurer leur réussite et leur pérennité, précisant que les mécanismes de mise en oeuvre de cette stratégie sont en cours d’élaboration.

“La création d’une société communautaires est plus simple que celle des petites et des moyennes entreprises” a-t-elle déclaré, soulignant la simplification des procédures visant l’entrée en exploitation de ces sociétés en vue d’assurer sa pérennité et d’élargir leur activités de commercialisation des produits en Tunisie et à l’étranger.

Elle a relevé que le nombre des sociétés communautaires a connu une nette augmentation ajoutant que 20 sociétés entreront en exploitation avant la fin de l’année 2024 englobant toutes les activités à savoir l’agriculture, les services, le tourisme, les sports, l’environnement, les activités forestières, outre le lancement d’une plateforme numérique consacrée aux procédures de création des sociétés communautaires.

Jiballah a indiqué que la création de la société El Ain, située dans la localité de Menzel Chaker relevant de Sfax-Sud et spécialisée dans la collecte des huiles usagées, revêt une importance majeure. “Les huiles usagées sont considérées comme étant dangereuses pour l’environnement et la santé” a-t-elle noté.

De son côté, le président directeur général de la société “El Ain” Ali Maala a indiqué que cette entreprise, qui a pour but de préserver l’environnement et d’appuyer les efforts de la municipalité de la région, permettra de fournir 55 postes d’emploi jusqu’à l’année 2028.

“Ce projet a été financé par la Banque tunisienne de solidarité moyennant une enveloppe de 300 mille dinars à laquelle s’ajoutera une somme complémentaire de 700 mille dinars pour le lancement d’autres activités dans la région a-t-il affirmé.