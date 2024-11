Le grand prix de la première édition du Festival international du film au Sahara a été attribué à un film pakistanais, “Dovotion” de Zainab Younas, lauréat du Prix rose des sables d’Or.

Le palmarès a été dévoilé, ce dimanche 3 novembre, sur la page du festival, au terme d’une édition organisée du 30 octobre au 2 novembre 2024, au cœur de l’oasis de Ksar Ghilane, à Kébili. Le jury composé des réalisateurs Abdelaziz Hfaieth, Anis Lassoued et Hamdi Jouini, la critique Neila Garbi et l’acteur Salah Jday a attribué ses prix pour 4 autres films.

“Eve” de la Tunisienne Hela Bergaoui et “September 21” de l’Iranien Rahman Borhani ont respectivement eu le Prix rose des sables d’Argent et le Prix rose des sables de Bronze. Le Prix du jury est revenu à “Toward the light” du Libanais Kassem Istanbouli avec une mention spéciale pour “White night” de l’Algérien Issam Taachit.

Les 22 films dans la compétition représentent les pays suivants : Algérie, Bahreïn, Belgique, Cameroun, Egypte, France, Irak, Iran, Italie, Liban, Maroc, Palestine, Pakistan, Suède, Tunisie et Yémen. Outre le film gagnant, “Eve”, la Tunisie était représentée par “1321” de Bilel Zaghdoudi, Jeu de Voiles” de Safa Ghali , “Enssan1*2 de Khouloud Mathlouthi, “La Violeuse” de Wafa Kharfia et “Guichets Fermés” de Mokhtar Ben Jedian.

Le festival international du film au Sahara est présidé par Hafedh Khlifa. Il est organisé par l’association portant le nom du festival avec le soutien de plusieurs partenaires du secteur public, notamment le ministère des Affaires Culturelles et le Centre national du Cinéma et de l’image (CNCI).

Les projections ont eu lieu sur les dunes de sables sur des écrans géants fournis par la Direction des arts scéniques des arts audiovisuels au ministère des Affaires Culturelles.

Un camping pour les jeunes de toute la République avec une compétition nationale sur les films qui jettent la lumière les dangers environnementaux en Tunisie était au menu du programme parallèle composé également d’une master class, de rencontres débats, d’une conférence scientifique et d’ateliers dédiés aux métiers du cinéma. Un camping pour les jeunes de toute la République avec une compétition nationale sur les films qui jettent la lumière les dangers environnementaux en Tunisie était également au menu.

Palmarès du Festival international du film au Sahara 2024:

Prix rose des sables d’Or: “Dovotion” de Zainab Younas (Pakistan)

Prix rose des sables d’Argent : “Eve” de Hela Bergaoui (Tunisie)

Prix rose des sables de Bronze : “September 21” de Rahman Borhani (Iran)

Prix du jury : “Toward the light” de Kassem Istanbouli (Liban)

Mention spéciale: “White night” d’Issam Taachit (Algérie)