Le 1er novembre 1954, le Front de libération nationale (FLN) appelait le peuple algérien à se mobiliser pour l’indépendance. Cette déclaration marqua le début de la Révolution algérienne. Dans ce texte, le FLN présente les raisons qui ont conduit au soulèvement : un impératif de libération nationale, face aux décennies de colonialisme français et à l’impasse du mouvement national traditionnel. Le FLN se démarque des luttes de pouvoir internes, orientant son action exclusivement contre le colonialisme, et encourage l’unité de tous les patriotes algériens.

Le programme politique est clair : restaurer un État algérien souverain, démocratique et social, garantissant les libertés fondamentales sans distinction de race ni de confession. Sur le plan extérieur, le FLN vise à internationaliser la cause algérienne et à renforcer l’unité nord-africaine. Les moyens d’action incluent la lutte armée, appuyée par une mobilisation intérieure et un soutien diplomatique international, en particulier des pays arabo-musulmans.

En vue d’une résolution pacifique, le FLN propose une plateforme de négociations, demandant la reconnaissance de la souveraineté algérienne, la libération des prisonniers politiques, et la création d’un climat de confiance. Cette proposition est équilibrée par la promesse de respect des intérêts français en Algérie, en cas d’accord sur l’indépendance. Le FLN appelle enfin chaque Algérien à s’unir pour la libération de leur patrie.