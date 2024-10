Des scientifiques britanniques ont mis au point un test laser pour détecter rapidement la démence et ses types, appelé /MX-Raman/.

La démence est difficile à diagnostiquer aux premiers stades de la maladie. Avec les méthodes de test actuelles, il faut parfois plus de deux ans pour que les patients reçoivent un diagnostic.

Des chercheurs de l’université de Southampton et de l’hôpital universitaire de Southampton ont mis au point un test laser pour détecter rapidement la démence.

Si le test est concluant, il aidera les médecins à diagnostiquer rapidement la maladie et la forme spécifique de démence, ce qui leur permettra de prescrire les thérapies les plus appropriées aux patients qui en sont encore aux premiers stades de la maladie, lorsque le traitement est le plus bénéfique.

Le test est basé sur la spectroscopie Raman à excitation multiple (MX-Raman), une technique spectroscopique avancée qui analyse la composition des fluides corporels tels que le sang, le liquide céphalo-rachidien et le mucus afin de repérer les changements dans les protéines, les lipides, les sucres et d’autres biomolécules. Un laser induit des vibrations dans les molécules, et le MX-Raman sonde les vibrations et crée un profil représentant la composition biomoléculaire unique de l’échantillon.