L’Organisation nationale des entrepreneurs (ONE), a organisé jeudi une conférence nationale sur “le rôle des sociétés communautaires dans le développement local et les difficultés de financement” en présence d’experts en économie, de responsables régionaux, d’hommes d’affaires, de représentants d’ONG, de banques et de bailleurs de fonds.

Le président de l’Organisation, Yacine Koubaa, a indiqué que cette rencontre vise à faire connaitre ce type de sociétés, d’échanger les expériences et d’examiner les moyens permettant de les renforcer et les promouvoir en plus d’identifier les lacunes entravant leur création, faisant savoir que l’objectif de l’organisation de cette conférence est de faciliter l’accès de ces entreprises aux sources de financement.

Les sociétés communautaires constituent une initiative prometteuse ayant pour but de renforcer la participation sociétale et impulser le développement local, ajoutant que la promotion des ces entreprises nécessite de trouver des solutions aux défis législatifs auxquels elles sont confrontées.

Il a souligné que le succès de l’expérience de ces entreprises est tributaire de la coordination des efforts entre le gouvernement, le secteur privé et les organisations non gouvernementales, recommandant une action conjointe pour assurer la mise en place d’un soutien législatif, réglementaire, financier et technique, tout en mettant en lumière les réussites et les modèles inspirants dans ce domaine.