La 6ème session du Conseil supérieur de l’investissement pour l’exercice 2024 s’est tenue, mercredi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, sous la présidence du chef du Gouvernement Kamel Maddouri. La réunion est consacrée au suivi de la mise en œuvre des projets d‘investissement stratégiques.

Intervenant à l’ouverture des travaux, Maddouri a mis l’accent sur les efforts consentis pour surmonter les obstacles et les difficultés auxquels font face les projets d’investissement.

“Des efforts sont fournis pour renforcer la compétitivité des entreprises économiques et favoriser un développement durable, inclusif et équitable”, a-t il lancé.

Le conseil a examiné à cette occasion le projet du pôle de développement intégré dans la ville de Tabarka (Jendouba), un projet dans le domaine du développement de la recherche scientifique et de l’innovation dans l’industrie pharmaceutique à la technopôle de Sidi Thabet et un projet de développement de la production de semences au gouvernorat de Kairouan.

Le Conseil a également adopté une nouvelle grille d’évaluation des projets d’importance nationale, pour favoriser davantage la transparence et prendre en compte les priorités des politiques publiques, notamment en termes d’adhésion des sociétés dans la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et dans les chaînes de valeur mondiale.