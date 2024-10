Le renforcement des relations tuniso-alégiennes dans le secteur culturel ont été au centre de la rencontre, mercredi, de la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi, avec l’ambassadeur d’Algérie à Tunis, Azzouz Baâlal.

Les deux parties ont discuté des “moyens de renforcer les relations de coopération historiques entre les deux pays et d’établir un partenariat stratégique basé sur des intérêts communs”, indique le ministère dans un communiqué publié dans l’après-midi.

L’ambassadeur algérien a notamment appelé à la création “d’un Centre Culturel algérien en Tunisie”, indique la même source. Le diplomate a également évoqué “l’importance de mettre en oeuvre les travaux de la haute commission mixte dans le secteur culturel.

A cet égard, la ministre a souligné “la nécessite de faire participer les artistes des deux pays dans les travaux de la haute commission mixte afin qu’ils puissent exprimer leurs préoccupations et aspirations artistiques.” Elle a insisté sur « le renforcement de la participation tunisienne aux manifestations culturelles algériennes et la valorisation du patrimoine immatériel à travers la création d’un festival annuel tuniso-algérien dédié à la musique et la danse folklorique».

La rencontre a permis d’évoquer « la nécessité de mettre en place un programme exécutif dans les plus brefs délais dédié aux manifestations artistiques dans les zones frontalières, selon le texte du communiqué, citant la commémoration des évènements de Sakiet Sidi Youssef, et la valorisation du patrimoine culturel commun matériel et immatériel.”

Le projet de partenariat entre la Bibliothèque nationale de Tunisie et la Bibliothèque nationale d’Algérie, était également au menu de la rencontre qui a eu lieu en présence d’un certain nombre de cadres au ministère des Affaires Culturelles.