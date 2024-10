Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Mohamed Ali Nafti a souligné, mardi, l’importance de créer des conditions propices à la paix et à la sécurité dans la région de l’Afrique Orientale et Australe afin d’atteindre une meilleure intégration économique et commerciale dans cet espace régional africain vital.

Lors d’un discours prononcé à l’occasion des travaux de la 19e session de la Conférence Ministérielle du Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) inaugurée, le 29 octobre 2024, à la capitale burundaise Bujumbura, le ministre a réitéré le soutien de la Tunisie au processus de transition et de réconciliation en Libye, « sur la voie d’une solution libyo-libyenne qui rétablirait la sécurité et la stabilité de ce pays frère, ainsi que son soutien au rétablissement de la sécurité, de la stabilité et de l’intégrité territoriale du Soudan et du peuple soudanais », a-t-il ajouté.

Il a, à cette occasion, appelé le COMESA à se joindre à la Communauté Internationale pour soutenir la cause palestinienne imprescriptible, jusqu’à ce que le peuple palestinien recouvre ses droits légitimes sur l’ensemble de ses territoires, avec Al-Qods pour capitale. Il a également appelé à mettre fin aux agressions contre les Palestiniens et aux attaques ciblant le peuple libanais frère.

Mohamed Ali Nafti a, renouvelé l’engagement de la Tunisie, qui a finalisé son adhésion au COMESA en 2020, à contribuer activement à faire de cette organisation un espace de synergie, d’échanges et d’intégration économique et commerciale régionale africaine, en vue de la réalisation de l’Agenda 2030 pour le développement durable et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.

Il a, à cette occasion, soumis des propositions concrètes visant à élargir le champ d’action du COMESA à d’autres secteurs essentiels pour une intégration accrue au sein de ce marché commun africain prometteur.

Nafti a aussi salué le succès du 17e Forum des Affaires tenu le 28 octobre à Bujumbura, en présence de la délégation tunisienne. « Ce forum représente un instrument majeur pour accélérer l’intégration régionale à travers le développement de programmes dans les domaines de l’agriculture, du climat, de l’énergie et de la recherche scientifique, et encourage les jeunes et les femmes entrepreneures à s’investir dans ces projets », lit-on de même source.

Mohamed Ali Nafti a également souligné l’importance de mobiliser les ressources financières et logistiques nécessaires pour aider les pays africains à faire face aux changements climatiques, lesquels freinent leurs objectifs de développement.

En marge de la Conférence Ministérielle, le ministre a rencontré, Chileshe Kapwepwe, Secrétaire Générale du COMESA. La rencontre était l’occasion de discuter des moyens de renforcer la coopération entre la Tunisie et cet organe exécutif, et ce dans le but de favoriser une meilleure intégration dans cet espace dans divers domaines clés, notamment économiques, industriels et commerciaux, selon la même source.