Le président du conseil régional au gouvernorat de Gabès, Sofiène Agrebi a appelé le ministère du tourisme et les parties concernées à œuvrer pour l’accélération de la réalisation du projet de la station thermale d’El Khbayet à El Hamma-ouest.

Il a ajouté que ce projet, qui s’étend sur une superficie de 240 ha et composé notamment de deux unités thermales, d’une unité hôtelière, un centre sportif, un centre de congrès et des aires de camping, sera parmi les importantes cités thermales en Tunisie.

D’après la même source, la station thermale d’El Khbayet sera spécialisée dans le soins thermaux et dotée d’une capacité d’accueil de 300 mille curistes par an et permettra la création de mille emplois directs et 3200 emplois indirects.

Ce projet sera réalisé sur un bien domanial et bénéficiera des incitations du programme de développement régional intégré.