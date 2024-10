La Bourse de New York démarre la semaine en hausse avec une progression de 0,57% pour le Dow Jones, de 0,52% pour le S&P 500, et de 0,71% pour le Nasdaq, alors que les investisseurs anticipent une série de publications de résultats financiers et d’indicateurs économiques, dont les données de l’emploi vendredi. Les entreprises phares, surnommées les “Sept magnifiques” – Alphabet, Microsoft, Meta, Apple et Amazon – publieront leurs résultats cette semaine, alors que Tesla, ayant déjà partagé ses résultats, a vu son action bondir de 22%.

Cette semaine, les investisseurs se préparent également à recevoir les données PCE sur la consommation personnelle, l’indice de référence de la Fed pour évaluer la santé économique américaine. Parmi les valeurs en baisse, Boeing chute de 1,7% suite à une émission d’actions. En revanche, les actions liées à Donald Trump augmentent, avec des hausses pour Trump Media and Technology (+8,4%), Phunware (+7%), et Rumble (+11,8%). American Airlines, quant à elle, avance de 4% après une révision à la hausse de son cours cible par Citigroup.