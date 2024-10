Qui est la startup “PWN & PATCH” gagnante du concours d’innovation du codéveloppement numérique 2024

La startup “Pwn & Patch”, basée à Tunis, vient de rafler le “Prix 2024”, de la seconde édition du Forum de Codéveloppement Numérique, qui s’est tenue, le 17 octobre dernier, à Tunis. Il s’agit d’un trophée de reconnaissance célébrant l’attrait entrepreneurial et innovant de la solution de cybersécurité.

En fait, Pwn & Patch est une plateforme de veille et de monitoring. Elle permet de détecter les différents « data leaks » (fuite de données), qui menacent les entreprises, et elle offre des services de consulting en cybersécurité à ses clients.

Coorganisé par l’Ambassade de France, Business France et la French Tech Tunis, le Forum de Codéveloppement Numérique 2024 a accueilli plus de 150 professionnels.

L’objectif est de récompenser une entreprise innovante parmi les 10 solutions présentées, selon plusieurs critères prédéfinis.

Ce rendez-vous a été une occasion pour les professionnels de partager les expériences et de faire le point sur le secteur de l’industrie numérique en Tunisie, pays dans lequel de nombreuses sociétés françaises ont créé des équipes et des filiales, dans le cadre des stratégies d’offshoring entre l’Afrique et l’Europe.

Cet évènement met, ainsi, en lumière les différentes synergies entre les deux écosystèmes, pour une innovation connectée et durable.

